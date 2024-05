Wie verdient de titel en wie is favoriet? Zo ziet Nicky Hayen het op dit moment

Nicky Hayen blijft bijzonder kalm bij de ontknoping van de Champions' Play-offs. Hij werpt zijn blik op de titelstrijd die heel spannend wordt.

Alle ogen zullen zondag niet meteen op het duel tussen Anderlecht en Club Brugge gericht zijn. Ervoor spelen Cercle Brugge en Union SG en de uitslag van die partij zal beslissen of Anderlecht al kampioen kan worden.

Nicky Hayen blijft op zijn persconferentie bijzonder op de vlakte over wat hij in die match graag ziet gebeuren. “Een goed resultaat in die match? Als wij de zondag erop zélf tegen Cercle nog in de running zijn”, klinkt het heel diplomatisch.

Club Brugge telt momenteel 20 op 24 en heeft nog twee matchen voor de boeg. Maar zou een titel voor blauwzwart wel verdiend zijn na een moeilijk seizoen?

Europese campagne

“We spelen zo'n sterke play-offs”, gaat Hayen verder. “Maar je moet een haast perfect rapport halen om dat over de streep te trekken. De foutenmarge is zo dun. Iedere club krijgt met een dipje te maken, laat ons hopen dat wij dat kunnen uitstellen.”

Toch lijkt Anderlecht de grote favoriet te zijn op dit moment. “Anderlecht speelt in eigen huis, dus er zal wel een sfeertje rondhangen. We hebben die ervaring al uit Europese matchen, bijvoorbeeld in PAOK. Dat hebben we ook tot een goed einde gebracht. We moeten die match hetzelfde aanpakken als toen, en ons eigen spel proberen opleggen. Da's het mooie aan voetbal.”