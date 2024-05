Anderlecht gaat niet rekenen, de honger is véél te groot: "De trots in de ogen van die Neerpede-boys...Wat een sprookje!"

Dat het Lotto Park een heksenketel gaat worden, dat staat al vast. Het stadion van Anderlecht zit tot de nok toe gevuld. Hier en daar gaat er zelfs nog eentje proberen binnen te glippen. Het is dan ook zeven jaar geleden... En niet enkel voor de fans. Ook de Neerpede-boys staan 'chaud'.

Zeno Debast was bijvoorbeeld 13 bij de laatste titel van Anderlecht. De nu kapitein van Anderlecht was toen nog ballenjongen. Je kan het je amper voorstellen. "Zeno? De trots in de ogen van die Neerpede-boys nu ze het allerhoogste in België kunnen bereiken..."

"Je voelt de passie en de passie bij hen. Niet enkel bij Zeno, maar ook bij Yari, Mario, Killian, Francis... Al die jongens hebben Anderlecht ooit kampioen zien spelen, maar ze hebben het nooit meegemaakt. Meer zelfs, ze hebben nooit de kans gekregen om kampioen te spelen", knikte Riemer.

Het is een sprookje dat niemand had kunnen schrijven

"Het is de grootste droom van hun leven. Een droom die kan uitkomen. Het is als een sprookje dat niemand kon verzinnen. (richt zich tot aanwezige journalisten) Geef toe, had er iemand van jullie verwacht dat we hier gingen staan voor het seizoen? Het is een sprookje dat niet beter geschreven had kunnen worden voor die jongens."

Zelfs zonder Jan Vertonghen.op het veld gelooft iedereen bij Anderlecht erin. "(Riemer lacht) Jan is nog altijd een groot deel van de kern. Hij is er elke seconde geweest en heeft gesprekken gehad met de spelers. Hij is 'all in'. Hij wil dit zelf goed afmaken. Wat een professional, wat een een man! Ik ben echt onder de indruk.

Vertonghen, wat een man is dat!

"Wat een ambassadeur voor het Belgisch voetbal ook. Ik kan over Jan geen verkeerd woord zeggen. Jan heeft zijn eigen manier om de spelers te motiveren. Ik garandeer je: of hij nu een grote speech geeft zondag, of hij een klein gesprekje heeft met enkele spelers... zijn kalmte zal een grote invloed hebben."

En ja, de supporters moeten ook weer hun rol spelen. Maar hen moet Riemer niet meer motiveren. "Het feit dat we thuis spelen, is een grote factor. Maar wat de doorslag gaat geven, tactiek of mentaliteit, dat is een moeilijke. We hebben een game plan en daar moeten we gedisciplineerd in blijven. Je mag je niet door emoties laten bevangen en op alle momenten in controle blijven."