Georges Leekens gaat niet akkoord met ontknoping in Champions' Play-offs

RSC Anderlecht kan zondag landskampioen worden. Al vindt Georges Leekens dat dit niet volgens de juiste spelregels gaat.

RSC Anderlecht en Club Brugge spelen zondag in de vooravond tegen elkaar. De twee leiders zullen dan al het resultaat van de match van Union SG weten, waardoor het perfect mogelijk is dat Anderlecht de titel pakt.

Leuk voor paarswit, maar voor Georges Leekens is dit not done. Hij vindt dat het speelschema van de play-offs de titelstrijd verstoort. Anderlecht had nooit mogen spelen op een moment dat ze het resultaat van Union SG al kenden.

“Ik begrijp niet waarom we de laatste twee wedstrijden niet op hetzelfde moment hebben gepland”, zegt de ex-bondscoach in een interview met de Waalse openbare omroep RTBF. Volgens Leekens heeft dat wel degelijk zijn invloed.

Financiële redenen

“Ik weet dat de reden waarom het zo is financieel is voor de televisie, maar de laatste twee wedstrijden moeten op hetzelfde moment gespeeld worden. Je kunt anders als ploegen beginnen rekenen. En niemand heeft daar kritiek op”, klaagt Leekens nog.

Morgen wordt Leekens 75 jaar. Hij kijkt enorm uit naar het duel tussen Anderlecht en Club Brugge. De nervositeit bij beide teams zal groot zijn. “Wie kan daar beter mee omgaan? De sfeer zal er zijn. Een wedstrijd als deze spelen is waar het allemaal om draait.”