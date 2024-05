Hayen of Riemer beste trainer? Olivier Deschacht geeft zijn mening en is hard

Club Brugge uit een verloren positie naar de positie van grote titelkandidaat leiden of Anderlecht helemaal uit het slop trekken? Wat weegt het meeste door? Voor Olivier Deschacht en Stijn Stijnen is de keuze tussen Nicky Hayen en Brian Riemer makkelijk.

Vooral opvallend: Anderlecht-icoon Olivier Deschacht is heel streng voor het voetbal dat onder Riemer gebracht wordt. "Ik zie bij Riemer eigenlijk nog altijd geen duidelijke offensieve patronen of automatismen. Het staat vooral defensief héél stevig", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Voor hem is de keuze dan ook snel gemaakt. “Hayen. Met alle respect: hij heeft de rust bij Club Brugge teruggebracht. Een simpele 4-3-3. Duidelijke taken, goed geroteerd, vertrouwen gegeven… Sterk werk.”

Moeite met Fredberg

Stijn Stijnen is iets genuanceerder. “Ze hebben allebei iets neergezet, toch. Anderlecht komt uit een ongeziene crisis. Ik had nooit gedacht dat het ooit als elfde zou kunnen eindigen zoals vorig seizoen."

"Chapeau als je dan nu kampioen kunt spelen - al zou het wel een beetje op zijn Weilers zijn. Waar ik vooral moeite mee heb bij Anderlecht is de rol van de technisch directeur. Hoe Fredberg op het veld komt en voortdurend communiceert met de bank: dat vind ik niks.”

Al is Stijnen ook vol lof voor het werk van de Club-trainer. “Hayen heeft de negativiteit weggejaagd bij Club. Onderschat dat niet, hé. Het had zomaar gekund dat de trainer van Club NXT de finale van de Conference League had gehaald. En hij kan nog altijd kampioen spelen. Wie had dat gedacht.”