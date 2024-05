Ooit weggejaagd door Standard-fans, maar Duchâtelet was zo slecht nog niet en hij weet wie Standard zal overnemen

Roland Duchâtelet werd door de Standard-fans weggejaagd op Sclessin, maar sindsdien is de club enkel maar verder afgegleden. De Truiense ondernemer ziet het niet meer gebeuren dat de Rouches straks nog een Belgische eigenaar zullen krijgen.

Duchâtelet legt in HLN uit waarom Belgen het zich straks niet meer kunnen permitteren om een club te kop. "De ironie is dat indien er een rijkentaks zou komen, zoals Vooruit, Groen en PVDA voorstellen, bovenop de al torenhoge belastingen die ondernemers al moeten betalen, er geen Belgische kopers meer kunnen zijn", zegt hij.

"Vele andere landen hebben ooit zulke extra rijkentaksen ingevoerd. Na ongeveer vijf jaar hebben de politici in die landen vastgesteld dat hun vermogende burgers naar een ander land verhuisd waren en dat er daardoor minder in plaats van meer belastinginkomsten waren."

Hij ziet daardoor een kwalijke evolutie in het voetbal. In al veel gevallen - kijk naar Oostende - is het niet meteen goed afgelopen als Amerikanen zich inkopen. "Daardoor werd die extra rijkenbelasting bijna overal weer afgevoerd. Dus de kans is groot dat Belgische aandeelhouders van profclubs helemaal geschiedenis worden."

Standard zal worden overgenomen door een vermogende buitenlandse investeerder

Wel heeft het Belgische voetbal een grote economische impact. "En Standard kan een van de clubs blijven die het meest bijdraagt. De economie in de wereld wordt door artificiële intelligentie versterkt in de transformatie van een arbeids- naar een welzijnseconomie."

Voetbal wil je immers live meemaken. "Economisch bekeken vertegenwoordigt voetbal 50 procent van de sportmarkt. Waarom denkt u dat zo veel buitenlandse vermogende mensen voetbalclubs overal kopen? Het antwoord op uw vraag is dus: Standard wordt overgenomen door een vermogende buitenlandse investeerder. Indien niet nu, dan later."