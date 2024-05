Deze naam mag je al schrappen als nieuwe trainer van Antwerp: "Dat gaat niet gebeuren"

Mark van Bommel vertrekt na dit seizoen als trainer van Royal Antwerp FC. Maar wie wil er hem opvolgen?

Royal Antwerp FC is bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. De naam die de voorbije dagen het meest valt is die van Jonas De Roeck. Eén naam mag je al zeker schrappen, zo laat hij zelf weten in de podcast Dave & Patje van Gazet van Antwerpen.

Hernan Losada is duidelijk. Hij zal niet de trainer van Antwerp worden. “Ik heb tien jaar bij Beerschot gewerkt, zeven jaar als speler en drie als trainer. Nee, dat gaat niet gebeuren”, klinkt het heel erg duidelijk.

Dat gevoel kende Losada al van toen hij jong was. Hij speelde voor Independiente in Argentinië, maar zijn ouders waren supporter van Racing Club. “Ik had het er zelf ook moeilijk mee om voor Independiente te spelen”, zegt Losada nog.

Hij speelde er samen met toppers als Nicolas Frutos, Lucas Biglia en Sergio Kun Agüero, maar toch was het bijzonder moeilijk om het truitje aan te trekken van de grote rivalenploeg van de hele familie.

En dus mogen de supporters van Beerschot alvast op hun twee oren slapen. Hij mag dan twee weken weer in België zijn, Losada zal in ieder geval geen trainer worden van The Great Old.