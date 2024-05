Supporters van KAA Gent zeggen allemaal hetzelfde over het loon van Hugo Cuypers in MLS

De Major League Soccer maakte de lonen van dit seizoen bekend. Vooral de fans van KAA Gent keken vreemd op.

Elk jaar maakt de MLS de lonen van de spelers bekend. Dat was dit jaar ook niet anders. Lionel Messi van Inter Miami is niet onverwacht de best betaalde speler. Hij strijkt jaarlijks 19 miljoen euro.

Lorenzo Insigne (14 miljoen euro) en Sergio Busquets (8 miljoen euro) vervolledigen de top drie. In de top 20 staan ook Christian Benteke, Joseph Paintsil en Hugo Cuypers.

Christian Benteke verdient bij DC United 4 miljoen euro en staat daarmee op een elfde plaats. Hugo Cuypers verdient als zeventiende in de rangschikking 3,25 miljoen euro bij Chicago Fire. Joseph Paintsil sluit de top 20 af met 3,1 miljoen euro.

Op sociale media schrikken de supporters van KAA Gent nogal van wat Hugo Cuypers, die de club in de wintermercato verliet, in de Verenigde Staten verdient. 270.000 euro per maand, dat is een heel mooie wedde.

Veel fans tonen dan ook begrip voor de overstap die Cuypers maakte. Het is uiteindelijk zijn job en als je een dergelijk bedrag kan verdienen, dan zou iedereen onder ons er ook voor kiezen om te tekenen.