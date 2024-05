Oppassen geblazen op voorlaatste speeldag! KBVB waarschuwt spelers en clubs dat ze afwijken van normale procedure

Aan duidelijkheid laat het niets te wensen over: de KBVB heeft de spelers gewaarschuwd dat wie dit weekend een rode kaart pakt, onverbiddelijk geschorst is voor de slotspeeldag. Beroep tijdens de week is niet mogelijk.

Het is dit weekend Pinksteren en maandag dus Pinkstermaandag. Dat betekent dat een speler die een rode kaart pakt pas dinsdag zijn schorsingsvoorstel zou krijgen. Normaal gebeurt dat op maandag en weten de clubs (bij beroep) op vrijdagavond of hun speler geschorst is of niet.

Aangezien het dan pas de week na de slotslpeeldag zou moeten voorkomen,heeft de KBVB beslist dat een rode kaart sowieso een schorsing voor de slotspeeldag oplevert. Anders zouden ze er dit weekend wel eens fel kunnen invliegen omdat ze weten dat een schorsing sowieso pas voor volgend seizoen is.

Het bondsparket anticipeerde: als een speler dit weekend rechtstreeks rood pakt en hij zijn schorsingsvoorstel niet aanvaardt, moet hij op woensdag 22 mei voorkomen voor het Disciplinair Comité.

Eventueel beroep wordt dan op zaterdag 25 mei behandeld. Een definitieve uitspraak volgt dan in de loop van die zaterdag, waardoor er geen discussie kan ontstaan richting de matchen van 26 mei.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen: “Met deze communicatie willen we duidelijkheid scheppen. Er is geen controverse mogelijk: elke club is nu op de hoogte en weet dat er schorsingen volgen na een uitsluiting", zegt hij in Het Nieuwsblad.