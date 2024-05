Ook Nederlandse journalisten begrijpen er niets van dat ex-Anderlecht-speler niet in EK-selectie zit: "Koeman is blind"

Nederlands bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorselectie voor het EK vrijgegeven. En dat leverde hem de wind van voren op, want in zijn selectie ontbraken twee jongens met een Belgisch verleden die de X-factor hadden kunnen zijn.

De niet-selectie van Noa Lang is nog te begrijpen. Hij is al even uit met een blessure en zit in het sukkelstraatje. Maar waar de Nederlanders het moeilijker mee hebben is dat ook Joshua Zirkzee er niet bij is.

De voormalige spits van Anderlecht maakte dit seizoen het mooie weer bij Bologna. Hij heeft ook wel een spierblessure opgelopen, maar zou fit geraken voor het EK.

De Nederlandse journalisten begrijpen het niet, want Zirkzee zou de X-factor kunnen zijn. Zirkzee scoorde dit seizoen 12 keer - veelal mooie doelpunten - bij Bologna. De X-factor omschrijft de NOS hem. "De 22-jarige Schiedammer laat bij Bologna zien met zijn ingevingen het verschil te maken."

"Afgelopen zaterdag tegen Napoli viel hij geblesseerd uit en ogenschijnlijk geëmotioneerd verliet hij het veld in Stadio Diego Armando Maradona. Niet fit genoeg voor het EK? Koeman gaat er in ieder geval niet op wachten. Lang en Zirkzee ontbreken in de voorselectie."

"Het kan ook zijn dat de bondscoach simpelweg geen zin heeft om te experimenteren voor het EK. Hij kent Zirkzee nog niet. In de vorige interlandperiode in maart had Koeman Zirkzee graag willen testen, maar toen haakte de aanvaller af met een hamstringblessure."

Wat Koeman niet kent, dat roept hij niet op. Dat Joshua Zirkzee niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK zit is echt een kleine schande. — Willem Haak (@WillemHaak) May 16, 2024