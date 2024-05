Winkelmans is zeer duidelijk: "Er is maar één logische kandidaat als nieuwe coach van Genk"

KRC Genk moet na het vertrek van Wouter Vrancken op zoek naar een nieuwe trainer. Het lijkt daarbij opnieuw in dezelfde vijver te gaan vissen als het een paar jaar geleden deed voor Vrancken zelf.

Wouter Vrancken vertrok na vier jaar bij KV Mechelen naar KRC Genk, nu lijkt hij deze zomer op weg te zijn naar KAA Gent. En dus zoeken ze bij Genk een opvolger voor Wouter Vrancken, waarbij ze mogelijk opnieuw naar Mechelen kijken.

Besnik Hasi is namelijk einde contract bij Malinwa en er is al besloten dat hij komende zomer andere oorden mag opzoeken. Ook hij werd eerst aan Gent gelinkt, maar dat verhaal kwam er uiteindelijk niet door. En dus wordt het mogelijk Genk.

Volgens onze informatie is Hasi de persoon die helemaal bovenaan de lijst met kandidaat-coaches staat in de CEGEKA-Arena. De komst van Hasi naar Genk zou de cirkel alvast rond maken, want hij speelde er ooit vijf seizoenen als speler.

De voormalige middenvelder was zelfs één van de sterkhouders van de kampioenenploeg in 1999. Hij versierde in Limburg zijn toptransfer naar Anderlecht, de rest is geschiedenis voor de huidige coach van KV Mechelen.

Ook voor Mechelen-supporter en podcaster Evert Winkelmans is het zeer duidelijk: "Er is maar één logische naam op dit moment om coach te worden van Genk en dat is gewoonweg Besnik Hasi", klinkt het heel duidelijk in MIDMID.