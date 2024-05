Schokkende beelden van Jeff Reine-Adelaide: "Hij was buiten bewustzijn", mogelijk zelfs hersenbloeding

Schokkende beelden vlak voor de rust in RWDM-Charleroi. Jeff Reine-Adelaide was bewusteloos nadat hij een bal vol in het gezicht kreeg en moest per brancard worden afgevoerd.

RWDM stond tegen Charleroi al 0-3 achter aan de rust, maar het waren vooral de blessures bij de thuisploeg die er een echte horrorwedstrijd van maakten. Vooral die van Jeff Reine-Adelaide zorgde ervoor dat het heel erg stil werd in het stadion. Hij kreeg de bal van dichtbij vol in het gezicht en bleef bewusteloos liggen. Na enkele minuten werd hij per brandcard afgevoerd, terwijl hij uit de neus en mond bloed verloor. © photonews Yannick Ferrera liet tijdens de persconferentie weten dat het mogelijk veel erger is dan enkele gebroken tanden, zoals commentatoren eerst dachten. "Jeff was een tiental minuten buiten bewustzijn. We vrezen een hersenbloeding," verklaarde de coach van RWDM. De komende uren of dagen zal duidelijk moeten worden hoe ernstig de toestand van de Franse middenvelder is. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken. © photonews