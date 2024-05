KV Kortrijk kan 'zaak van het jaar doen', bij RWDM zijn ze het noorden helemaal kwijt: "Het zal niet over tactiek gaan"

KV Kortrijk was reeds veroordeeld door velen, maar kijk... na vanavond kunnen ze hun lot weer in eigen handen hebben. Dat is mede dankzij het falen van RWDM, dat tegen Charleroi nooit echt een kans maakte en twee keer op rij verloor.

Vorige week kon RWDM al zeker zijn van de tweede plaats en een barragematch met de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League. Verliezen tegen Kortrijk en Charleroi maken dat ze nu weer achteruit moeten kijken.

Kortrijk kan mits winst tegen Eupen vanavond immers over hen heen wippen. En dan komt het allemaal op de laatste speeldag aan. Dan speelt Kortrijk tegen Charleroi en RWDM tegen Eupen.

“We zijn niet dood, maar we hebben ons lot wel niet meer in eigen handen. Wat het resultaat van Kortrijk-Eupen zondag ook is, we hebben nog één wedstrijd voor de boeg, en daarin zullen we present moeten zijn", relativeerde Yannick Ferrera.

"Voor de rest ga ik daar geen scenario’s over bedenken. Ik heb mijn jongens al gezegd dat het komende week niet over tactiek zal gaan, maar over competitiviteit. Spelen met het hart. Op dat vlak zullen we écht moeten opstaan in Eupen.”

Hoe het zover is kunnen komen, is duidelijk. RWDM speelt als een dood vogeltje. “Ik weet dat het een verschrikkelijk stom antwoord is, maar: zo is voetbal nu eenmaal. Ik zou het anders willen of kunnen zeggen, maar het is nu eenmaal zo. Het kan snel omhoog gaan, maar ook snel omlaag."