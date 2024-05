Alexandersson spreekt heel klare taal over wie belangrijk is voor de redding van KV Kortrijk

Dat KV Kortrijk nog kans maakt op het behoud in een groot mirakel. Maar Freyr Alexandersson heeft ervaring met dat soort stunts.

Een stunt of een mirakel. Noem het hoe je het wil, maar bij Lyngby zijn ze nog niet vergeten wat Alexandersson daar vorig seizoen neerzette. Dat wil hij bij KV Kortrijk graag nog eens over doen. De Kerels moeten in twee matchen voorbij Lommel geraken.

De inhaalrace is ongelofelijk geweest. Met Nieuwjaar was de achterstand 14 punten op de derde laatste. Op de wekelijkse persconferentie keek Alexandersson vooral vooruit naar de opdracht die nog moet komen.

“Het is een goed gestructureerd team”, klinkt het over tegenstander Lommel op de website van de club. “De ploeg wordt goed gecoacht. Zij bevat goede technische spelers, is goed in balbezit en positionering, heeft goede jonge wingers…”

Het geloof om het behoud alsnog af te dwingen is groot. “We hebben de voorbije weken telkens met een enorme druk gespeeld. Als we verloren, was het over. Nu gaat het over twee speeldagen maar uiteraard zal er weer druk zijn. Vroeger was het verboden om daarover te praten. Ik behoor tot de generatie coaches die daar wél over bezig is. Je kunt de druk niet wegnemen, maar je kunt er leren mee omgaan.”

Niemand geloofde nog in KV Kortrijk, maar ondertussen staan ze er wel. Met dank aan de supporters. “Ik houd zowel van de club als van de mensen errond, zowel van de stad als van de supporters die een enorm belangrijke rol spelen in ons verhaal. We hebben al die tijd heel hard gewerkt, maar met plezier omdat we iedereen achter ons voelden.”