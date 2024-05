Anderlecht mikt héél hoog: Casteels moet vervanger van Schmeichel worden

Jesper Fredberg is nu al bezig met zijn ploeg voor volgend seizoen. Anderlecht ziet verschillende basispionnen vertrekken. Ook in doel is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Als Kasper Schmeichel vertrekt, willen ze alvast héél hoog mikken. Rode Duivel Koen Casteels is immers in beeld.

De 37-jarige Schmeichel is momenteel sterk bezig, maar zijn contract loopt in juni af. Er is een optie om dat met een jaar te verlengen, maar het is nog niet zeker of dat ook effectief zal gebeuren. Een beslissing zal pas na het EK genomen worden.

Anderlecht stelt intussen natuurlijk een lijstje met mogelijke vervangers samen. Ze willen weer een doelman met ervaring en uitvoetballende kwaliteiten, weet Het Nieuwsblad.

In die zoektocht kwamen ze uit bij Koen Casteels. Hij staat hoog genoteerd op het lijstje met mogelijke opvolgers voor Schmeichel. De achtvoudige Rode Duivel is na negen jaar bij Wolfsburg toe aan een nieuw avontuur.

Champions League als troef

Hij heeft al aangegeven dat hij zijn aflopende contract niet zal verlengen en dus is hij deze zomer een vrije speler. Ondanks dat de voetbalwereld al maanden weet dat Casteels beschikbaar is, is er nog geen nieuwe club naar buiten gekomen.

Als Anderlecht wil toeslaan, zou het behalen van de titel en rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League extra gewicht in de schaal leggen. Dit levert niet alleen 30 miljoen euro op, maar Casteels heeft zelf met Wolfsburg slechts twee keer op het hoogste Europese niveau gespeeld.

Dit zou RSCA kunnen helpen om tot een akkoord te komen over het salaris en eventuele tekengeld. Het salarisniveau dat Casteels gewend is in Duitsland, ligt namelijk aanzienlijk hoger. Er zal echter mogelijk ook water bij de wijn moeten worden gedaan.