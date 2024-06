Is je EK-pronostiek nog niet ingevuld? Hein Vanhaezebrouck duidt héél onverwachte (schaduw)favoriet voor EK-winst aan

Komende vrijdag start het EK in Duitsland. Frankrijk en Engeland worden gezien als dé topfavorieten, maar Hein Vanhaezebrouck ziet een héél verrassend land ver komen.

"Ik zie Oekraïne als één van de schaduwfavorieten", verrast Hein Vanhaezebrouck over de groepsgenoot van onze Rode Duivels bij Sporza. "Ik wil niet gezegd hebben dat ze over de betere voetballers beschikken, maar er zijn andere factoren die erop wijzen dat ze ver kunnen geraken."

In de eigen groep is België uiteraard favoriet. "Maar dat is goed voor Oekraïne. Ik verwacht namelijk dat ze die tweede plaats in de groep zullen pakken en op die manier zullen doorstoten naar de achtste finales."

Photonews

"Door die tweede plaats te pakken in de groep wordt Frankrijk al ontweken in een eventuele kwartfinale", legt Vanhaezebrouck uit. "In dat geval komt Oekraïne dan wel tegen Portugal te staan, maar die kaart lijkt me haalbaarder dan de Fransen."

Kan Oekraïne verrassen op het EK?

Bovendien hoeven we er geen tekening bij te maken: Oekraïne zal letterlijk strijden voor iedere morzel grond. "Het is een land in oorlog dat zich kan profileren via de sport", besluit de voormalige coach van KAA Gent. "Bovendien is op een EK alles mogelijk. Dat heeft het verleden al bewezen."