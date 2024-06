Domper na domper voor Nederland, Koeman in paniek: ex-speler Anderlecht verrassend naar EK

Bij Nederland is het dezer weken bijltjesdag. De ene speler na de andere valt uit op training en dus is er nu zelfs een extra speler opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Eentje die we nog kennen uit de Jupiler Pro League.

Het begon enkele weken geleden al met een aantal afzeggingen. Onder meer Noa Lang, Marten de Roon en Jurriën Timber werden daardoor niet opgeroepen door Ronald Koeman. En daar blijft het allemaal niet bij.

Ondertussen zijn er nog een aantal spelers uitgevallen. Teun Koopmeiners werd met een liesblessure naar de kant gestuurd, ook Brian Brobbey heeft ondertussen na een botsing met Matthijs de Ligt op training last van de lies.

Frenkie de Jong van zijn kant is ook niet helemaal fit en zo is het domper op domper voor Koeman en zijn troepen. Het is ondertussen zover gekomen dat Ronald Koeman beslist heeft om een extra speler op te roepen.

Joshua Zirkzee opgeroepen door Koeman voor EK

En dat is er eentje met een verleden in de Jupiler Pro League. Niemand minder dan Joshua Zirkzee is opgeroepen door de Nederlandse voetbalbond om ook nog meer naar het EK in Duitsland te gaan deze zomer.

Het was eerder opvallend dat hij niet geselecteerd was, maar na de vloedgolf aan blessures werd hij nu toch opgenomen in de selectie van Koeman. De Nederlanders beginnen dit weekend aan hun EK met een wedstrijd tegen Polen.