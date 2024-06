Opvallend: 'Zulte Waregem heeft akkoord gevonden en gaat met hem op zoek naar promotie'

Zulte Waregem heeft zijn nieuwe coach beet. Het is nog wachten op een officiële aankondiging, maar alles zou ondertussen in kannen en kruiken zijn en dus is het een kwestie van dagen of uren voor alles geofficialiseerd wordt.

Zulte Waregem greep afgelopen seizoen uiteindelijk naast promotie. Het verloor in de halve finales van de Promotion Play-off van Lommel SK en moet zo nog een jaartje langer kamperen in de Challenger Pro League. Vincent Euvrard verliet even terug tweedeklasser Essevee voor een nieuw avontuur bij Dender. En dus moesten die op zoek naar een vervanger met oog op de toekomst. En daarbij vielen de voorbije dagen heel wat verschillende namen. Uiteindelijk kwam de club met een verrassing. Een paar dagen geleden meldde Het Nieuwsblad al dat er gekozen is voor Sven Vandenbroeck, dit seizoen sinds februari aan de slag bij Lierse Kempenzonen. Hij zou de nieuwe trainer worden. Van Lierse Kempenzonen naar Zulte Waregem Ook hij krijgt de opdracht om in één seizoen tijd naar de Jupiler Pro League te promoveren. Het enige probleem was dat de coach nog vasthing aan Lierse Kempenzonen. Lierse Kempenzonen en Zulte Waregem moesten nog een overeenkomst moeten vinden over de transfer van Vandenbroeck, want op het Lisp tekende hij dit jaar nog een overeenkomst tot midden 2025. Ondertussen klinkt uit verschillende bronnen dat er een akkoord zou zijn tussen de clubs. Niets sluit dan nog een snelle overgang van de oefenmeester richting Zulte Waregem uit. Lierse Kempenzonen moet dan wel op zoek naar een alternatief.