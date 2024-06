'Club Brugge gaat concurrentiestrijd met Ajax en Liverpool aan voor sensationele spits'

Na de (onverhoopte) titel van dit seizoen, ligt de focus bij Club Brugge alweer op volgend seizoen. En daarbij wordt ook gedacht aan een aantal versterkingen. Zeker voorin mag er na het vertrek van Igor Thiago wel wat bij.

Met Ardon Jashari vond Club Brugge al een eerste versterking, maar de komende dagen en weken mogen nog wat nieuwkomers verwacht worden op Jan Breydel. Met oog op de Champions League en het nieuwe seizoen broodnodig.

Een paar dagen geleden werd al voor het eerst gesproken over Franculino Djú - Franculino voor de vrienden - uit Guinee-Bissau. Hij speelde afgelopen seizoen bij het Deense Midtjylland en liet daar flink van zich spreken.

© photonews

De 19-jarige jongeling was afgelopen seizoen goed voor liefst 17 doelpunten in 32 wedstrijden en heeft daarmee ook flink gewerkt aan zijn marktwaarde. Nu wordt ook vanuit Denemarken bevestigd dat Club Brugge hem graag wil.

Kapers op de kust

Rest de vraag of ze hem ook kunnen inlijven, want met Ajax, Liverpool en Bayer Leverkusen zouden er alvast drie grote kleppers ook interesse hebben in de aanvaller. Die zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten.

Al is de kans ook dat Midtjylland zijn prijs nog wat gaat opdrijven of laten opdrijven door het opbod onder de geïnteresseerde clubs. Als Franculino een 'tussenstop' overweegt onderweg naar de echte top, dan kan blauw-zwart wel een interessante optie worden. We houden het voor u in de gaten!