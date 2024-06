Daar gaan we opnieuw: 'KRC Genk haalt toptalent van KAA Gent in huis'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is dezer dagen schering en inslag. Om de haverklap wisselen jeugdige spelers op piepjonge leeftijd van team, ook binnen België. Nu heeft ook KRC Genk een stevige slag weten te slaan bij KAA Gent.

KRC Genk heeft de komst van Assil Saidi officieel weten aan te kondigen. Hij komt over van ... KAA Gent. Daarmee hebben de Limburgers opnieuw een deal weten te vervolledigen van een speler die van een concurrent komt.

Assil Saidi is als klap op de vuurpijl ook nog maar vijftien jaar. Net op zijn verjaardag plukte Genk hem meteen weg bij de Buffalo's. Al lang geen alleenstaand gegeven meer, maar het blijft wel altijd opnieuw opmerkelijk.

Saidi de nieuwe verdediger van Genk

Assil Saidi is een linksachter, al is hij polyvalent. De jongeling kwam ondertussen ook al uit voor de Belgische U15 en staat dus te boek als jeugdinternational. Nu lijkt hij klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Bij Genk is hij lang niet de eerste die een kans maakt om op termijn door te stoten naar de A-kern. Dit jaar gebeurde die doorbraak voor onder meer Karetsas. Ook onder meer Bangoura en Kongolo wisten stappen te zetten.

Verschil met Saidi is wel dat alle anderen vooral uit de eigen jeugd kwamen, terwijl Saidi dus werd weggeplukt bij een rechtstreekse concurrent. We wensen de jongeling van vijftien jaar alvast veel succes bij zijn nieuwe club.