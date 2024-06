Opmerkelijk: coach stapt op bij Europese topclub na clash met sterspeler

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zeer opmerkelijk verhaal bij Borussia Dortmund. De finalist van de Champions League heeft namelijk afscheid genomen van zijn coach Edin Terzic. Een dispuut met een sterspeler zou aan de basis liggen van het ontslag.

Borussia Dortmund maakte het nieuws wereldkundig op donderdagmiddag dat de wegen van de Borussen en coach Edin Terzic scheiden. De 41-jarige coach had zelf om zijn ontslag gevraagd, laat de club nog weten.

Aan de oorsprong van het verrassende ontslag - de supporters spreken van een echte schokgolf - zou een dispuut liggen met sterspeler Mats Hummels. Beiden zouden niet meer door één deur kunnen en dus heeft Terzic een stap terug gezet.

Edin Terzic verlässt den BVB



Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Der 41-Jährige bat den BVB um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen.



🗞️👉 https://t.co/IyygoG0dZA pic.twitter.com/7MQtGaolz3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

In aanloop naar de finale van de Champions League rommelde het binnenskamers bij Borussia Dortmund en uiteindelijk kwam de etterbuil na de verloren finale naar buiten. Coach Terzic had daardoor uiteindelijk haast geen andere keuze meer.

Opstappen als enige keuze

Opstappen was de enige juiste keuze voor de coach. Hij verzamelde een Duitse Beker (2021) en een finale in de Champions League als mooiste momenten in zijn trainerscarrière bij de Borussen. Die moeten nu op zoek naar een opvolger.

Dit seizoen eindigde Dortmund nog op de vijfde plaats in de Duitse eerste klasse. Daarmee bleven ze ietwat onder de verwachtingen, maar de doelstellingen richting Europees voetbal zijn weliswaar wel gehaald. De kans dat hij snel een andere ploeg vindt? Realistisch.