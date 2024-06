Na de hetze en de kritiek: experiment met VAR op EK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De VAR heeft het de voorbije maanden moeilijk gehad in België. En ook in andere (Europese) landen kwam er al eens kritiek op de beslissingen die werden genomen. Op het EK gaan ze experimenteren met de Video Assistent Referee.

Een van de grootste problemen die aan de VAR werd toegeschreven is het gebrek aan communicatie die wordt gegeven. Dat is in diverse andere sporten - denk bijvoorbeeld maar aan het hockey - toch helemaal anders.

Experiment met VAR

De beslissingen volgen en de redenen waarom een beslissing wordt gemaakt? Dat is niet makkelijk voor de supporters. Mogelijk gaat er in de toekomst wel een en ander aan veranderen. Op het EK gaat alvast een eerste stap gezet worden.

Zo zou er een experiment komen, waarbij op grote schermen in het stadion een uitleg zal komen over wat de VAR precies gaat beslissen. De kapitein op het veld zou dan weer een uitleg krijgen over wat er beslist werd en waarom.

Meer transparantie als doel

Op die manier wordt een eerste stap gezet richting (meer) transparantie. Al is er ook meteen een kanttekening, want spelers die gaan klagen bij de ref zullen ook meteen en sneller bestraft worden met een gele kaart.

Vrijdag begint het EK met de openingswedstrijd tussen gastland Duitsland en Schotland. Benieuwd of we dan al meteen een eerste VAR-beslissing krijgen en we het vernieuwde systeem zo meteen aan het werk zien.