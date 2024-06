Vidarsson doet de plannen van KAA Gent uit de doeken: "We zijn niet anders dan de andere Belgische topclubs. Dat is cruciaal voor ons!"

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

Arnar Vidarsson is de nieuwe (sportieve) architect van KAA Gent. De voormalige middenvelder krijgt een centrale rol bij de aanwerving van spelers. Het plan is ondertussen héél duidelijk en de ambities worden niet onder stoelen of banken gestoken.

Voetbaljaargang 2024 - 2025 betekent een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van KAA Gent. Sam Baro is sinds vorig seizoen al eigenaar van De Buffalo's, maar vanaf het nieuwe seizoen neemt de nieuwe bestuursploeg ook effectief de touwtjes in handen.

Belangrijk in die nieuwe bestuursrol is Arnar Vidarsson. Als Manager Sports zal de voormalige middenvelder van onder meer Cercle Brugge en wijlen Sporting Lokeren het nieuwe team moeten uittekenen. "Ik ben alvast heel blij met het vertrouwen dat ik krijg. Ik had het niet zien aankomen."

Het is geen geheim dat De Buffalo's zo snel mogelijk de stap naar de top vier willen zetten. Ook vorig seizoen werd de Champions Play-Off gemist. "Er zijn ondertussen heel veel goede ploegen in België die steeds beter gerund worden. Het is onze ambitie om mee te spelen voor de prijzen, maar het zal niet evident worden."

"Daarnaast is het de bedoeling dat er meer jonge spelers moeten doorstromen naar het eerste elftal", gaat Vidarsson verder bij Sporza. "Gent is niet anders dan de andere Belgische topclubs, hé. Ook voor ons is het cruciaal om spelers te verkopen."

Wat zijn de plannen van KAA Gent?

"De kans is nu eenmaal groter dat je meer aan zo'n transfer zal verdienen als je de speler ook zelf hebt opgeleid", besluit Vidarsson. "Dat zal allemaal niet over één nacht gebeuren. De plannen voor de langere termijn liggen klaar. Er breken alvast spannende tijden aan."