Jan Mulder wil toch nog iets kwijt over Thibaut Courtois

De Rode Duivels reizen op woensdag naar Duitsland voor het EK. Geen verrassing: dit zal zonder Thibaut Courtois zijn. Jan Mulder wou nog wat kwijt over zijn afwezigheid.

De Rode Duivels beginnen volgende week maandag aan hun EK. Dat wordt de eerste groepswedstrijd gespeeld tegen Slowakije. Zoals we allemaal weten zal Thibaut Courtois er niet bij zijn.

Er vloeide al veel inkt over dit onderwerp, voor Marc Degryse is het welletjes geweest. "Ik vind het niet meer relevant", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Het was beter mocht hij erbij zijn geweest, maar het is verloren energie."

"We zullen achteraf moeten oordelen of Courtois er ons in bepaalde matchen had kunnen doorsleuren. In Qatar stond Courtois ook in doel en gingen we er in de groepsfase uit", gaat Degryse verder.

Jan Mulder wil er toch nog iets over kwijt. "Ik zeg dat we hem niet zullen missen, dat deed Real Madrid ook niet", is hij heel duidelijk. "Geen haan die ernaar kraaide. Het is een weergaloze doelman, dat bleek nog maar eens in de CL-finale op Wembley, maar Real heeft em vanwege die Lunin geen seconde gemist."

"Kevin De Bruyne, die zouden we missen. Courtois is verreweg de beste doelman ter wereld, maar Casteels en Sels zijn geen rare ballenvangers hoor. Dat zijn solide doelmannen. Wij kunnen ook zonder Courtois Europees kampioen worden, al zou ik er mijn mager analistenloon niet integraal op inzetten", besluit Mulder.