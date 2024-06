Niet-geselecteerde Rode Duivel loopt héél hoog op met Tedesco: "Hij hoefde dat niet te doen, hé"

Ameen Al-Dakhil revalideert momenteel van een blessure. Nochtans was de kans héél groot dat de verdediger in het andere geval met de Rode Duivels in Duitsland vertoefde. Ook Domenico Tedesco had mooie woorden voor hem veil.

Domenico Tedesco vergat Ameen Al-Dakhil niet bij de bekendmaking van de Belgische selectie voor het EK in Duitsland. "Niemand praat erover", aldus de bondscoach. "Maar ik vind het echt jammer dat Ameen er niet bij kan zijn."

Een selectie voor het EK was in geen geval een optie voor Al-Dakhil. De viervoudig Rode Duivel ligt al sinds februari in de lappenmand. "Mijn voornaamste zorg is nu fit zijn voor de start van het nieuwe seizoen", aldus de verdediger van Burnley FC.

"De woorden van Tedesco hebben me echt geraakt", aldus Al-Dakhil in Football Time. "Hij hoefde me niet te vernoemen of te zeggen dat het jammer is dat ik er niet bij kan zijn. Ik kijk er alvast naar uit om het Belgische shirt opnieuw te dragen."

Waar speelt Ameen Al-Dakhil volgend seizoen?

Al-Dakhil stoomt zich momenteel klaar om fit aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen te beginnen. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2026 bij Burnley. Hij moet The Clarets helpen bij de strijd om promotie naar de Premier League.