Done deal: Club Brugge gelooft vol in de toekomst en zet in op doelman

Club Brugge gelooft volop in de toekomst. In die hoedanigheid hebben ze alweer een speler langdurig vastgelegd. Het gaat om een talentvolle doelman van zestien jaar, Zyan Desoete. Het nieuws is officieel bevestigd.

Club Brugge speelde dit seizoen onverwacht nog kampioen. Ook de komende jaren wil blauw-zwart er helemaal staan in de Jupiler Pro League, terwijl ondertussen ook al met Club NXT wordt verder gebouwd aan de toekomst.

En ook bij de jongere jeugdploegen wordt al volop aan de toekomst gewerkt. Zo is Zyan Desoete officieel langer lid van Club Brugge. De zestienjarige doelman staat te boek als een groot talent bij blauw-zwart en timmert zo verder aan de weg.

An extended stay in our colours. 🔵⚫️



Congrats, Zyan! 🧤✍️ #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) June 11, 2024

Vorig seizoen was hij actief bij de U18 van Club Brugge, volgend seizoen zal hij aansluiten bij Club NXT in de Challenger Pro League. Daarmee zet hij nieuwe stappen in zijn ontwikkeling naar de toekomst toe bij Club.

Bouwen aan de toekomst

Eerder werden ook al de contractverlengingen van tweelingbroers Liam en Lenn Desmet bekendgemaakt. Daarmee doet de jeugd het prima bij Club Brugge. Doordat Nicky Hayen - die overkwam van Club NXT - nu de nieuwe hoofdcoach is bij Club, liggen er doorstroommogelijkheden.

Hayen gelooft volop in de jeugd. De kans dat hij de komende jaren nog meer talenten zal laten doorstromen is zeker niet onrealistisch. Bij de A-kern is voorlopig Simon Mignolet uiteraard nog doelman nummer 1, terwijl Jackers in de Champions' Play-off ook leuke dingen liet zien.