DONE DEAL: KV Kortrijk wapent zich voor nieuwe seizoen in JPL en heeft eerste zomertransfer beet

KV Kortrijk wist zich via de barrages tegen Lommel SK te redden in de Jupiler Pro League. En dus begint het volop te bouwen aan het volgende seizoen. Een eerste sterkhouder is ondertussen al vastgelegd.

"KV Kortrijk is druk bezig met de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. Daarin kan de club al een eerste stap aankondigen", lieten De Kerels weten in een persbericht op de website van de West-Vlaamse club. "Onze Japanse verdediger Haruya Fujii blijft een Kerel! KVK lichtte de optie in het huurcontract van Fujii. De Japanse verdediger komt zo dus definitief over van Nagoya Grampus in eigen land", aldus nog De Kerels in hun mededeling. 𝙁𝙐𝙅𝙄𝙄 𝘽𝙇𝙄𝙅𝙁𝙏 𝙀𝙀𝙉 𝙆𝙀𝙍𝙀𝙇



KVK lichtte de optie in het huurcontract van Haruya Fujii. De Japanse verdediger blijft een Kerel! Hij tekent een contract bij KVK tot 2028. ✍️



📝 Alle info via de link ⬇️https://t.co/AbK0rW9ARB#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/G0adVGCvbt — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 13, 2024 "Een van de sterkhouders van afgelopen seizoen zette vandaag zijn handtekening onder een contract tot juni 2028 bij KVK." Afgelopen seizoen bleek Fujii al een van de sterkhouders van de Kortrijkzanen in de strijd tegen degradatie. Nog heel wat vraagtekens bij Kortrijk Nu heeft hij dus een contract getekend voor drie seizoenen bij Kortrijk. Hij is daarmee officieel de eerste zomertransfer van Kortrijk. De komende weken mogen vermoedelijk nog een aantal andere deals verwacht worden. Avenatti en Atemona waren einde contract bij De Kerels, terwijl er nog heel wat andere spelers werden gehuurd. Benieuwd welke spelers daarvan eventueel ook nog langer zullen aangetrokken worden door de club.