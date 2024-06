Moet Faes vrezen voor basisplaats door terugkeer van Axel Witsel bij Rode Duivels? Verdediger komt zelf met een opvallende uiteenzetting

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op het EK in Duitsland. Ook wij vragen ons af hoe de defensie er zal uitzien als iedereen fit is geraakt. Wout Faes gelooft alvast in zijn speelkansen.

Jan Vertonghen is - de verdediger van RSC Anderlecht revalideert momenteel nog van een blessure - zeker van zijn plaats in de defensie als hij ook effectief speelklaar is. De voorbije interlands stonden Wout Faes of Zeno Debast aan zijn zijde. Al was dat voor de terugkeer van Axel Witsel.

In het verleden speelde de 130-voudig Rode Duivel altijd op het Belgische middenveld. Maar dat is in clubverband niet langer het geval. Witsel was bij Atlético Madrid één van de absolute sterkhouders in de verdediging.

© photonews

"Ik interpreteer de terugkeer van Witsel absoluut niet als een motie van wantrouwen", reageert Wout Faes in Het Laatste Nieuws. "Er zijn een aantal onzekerheid in de defensie én op het middenveld op dit moment. De polyvalentie van Axel komt dus goed van pas."

"Ik vind het zelfs logisch dat hij terug bij de groep is gekomen", gaat de verdediger van Leicester City verder. "Hij heeft een topseizoen gespeeld bij Atlético Madrid én heeft veel toernooiervaring. Ik vind het dan ook héél positief dat hij erbij is gekomen."

Wie speelt in de defensie van de Rode Duivels?

Faes voelt zelf vertrouwen van de coach én de spelersgroep in zijn kwaliteiten. "In Qatar was ik blij dat ik bij de selectie hoorde. Deze keer heb ik de aankondiging van de bondscoach niet eens gevolgd. Ik verwachtte mijn naam, hé. Ik voel op dat vlak dat mijn status binnen de nationale ploeg enorm veranderd is."