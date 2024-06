Terwijl Rode Duivels in Duitsland trainen doet Thibaut Courtois dit

De Rode Duivels zijn zich volop aan het voorbereiden op het EK in Duitsland. Op donderdag trainden ze al op Duitse bodem. Wie er niet bij is? Thibaut Courtois, zoals we allemaal wel weten ondertussen.

Thibaut Courtois laat het allemaal niet echt aan zijn hart komen. De Belgische doelman van Real Madrid is momenteel op vakantie met zijn vrouw Mishel Gerzig en lijkt dus allerminst bezig met voetballen of de Rode Duivels. Courtois en Gerzig trokken naar Sardinië voor de gelegenheid om wat uit te rusten en de batterijen op te laden. Al werden er ook wel wat actieve dingen gedaan door het getrouwde koppel tijdens hun leuke vakantie. © photonews Woensdag was Courtois al met een vriend gaan tennissen in het Mouratoglou Tennis Center op Sardinië, donderdag betrok hij ook vrouwlief Gerzig in de debatten. Beiden gingen een paar balletjes slaan op de green. Golfen en tennissen Courtois is een begenadigd golfer - en doet het ook als tennisser niet eens onaardig overigens. Het maakt dat de riem er helemaal af is bij Courtois. Na een moeilijk seizoen won hij onlangs als doelman wel de Champions League. In de finale was hij meteen op hoog niveau aan het presteren, maar het EK kwam nog te vroeg voor hem. Benieuwd of er na het EK gesprekken zullen komen tussen de doelman en de Belgische voetbalbond richting de toekomst.