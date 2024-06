Druk wordt groter: niemand snapt de beslissing van Tedesco, maar ...

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels zijn ondertussen in Duitsland voor het EK. Op maandag 17 juni start hun toernooi met een match tegen Slowakije, ondertussen lijken er een aantal spelers onzeker te zijn voor minstens de eerste wedstrijd.

Het EK in Duitsland zal vrijdag op gang worden getrapt door het gastland dat het opneemt tegen Schotland. Maandag is er dan weer de eerste clash voor de Rode Duivels als ze het om 18 uur opnemen tegen Slowakije.

De vraag is: met hoeveel fitte verdedigers gaat dat gebeuren? Axel Witsel is onzeker, Thomas Meunier reisde niet mee naar Duitsland. En zo lijkt er alsnog ruimte te zijn voor een extra speler om op te roepen voor het EK.

Tedesco zelf liet onlangs nog verstaan dat hij zelfs met 23 spelers naar het EK wilde gaan, terwijl sinds de coronacrisis een selectie op een groot toernooi kan en mag bestaan uit liefst 26 spelers. Opties genoeg dus voor Tedesco.

Geen vervanger(s) of extra spelers naar EK?

Vanhaezebrouck liet bij Sporza al weten dat hij niets begrijpt van de beslissing: "Het feit dat er nu nog geen extra verdediger bij de selectie genomen is, snap ik echt niet. Dit is toch tegen de moderne evolutie van het voetbal in? Iedereen wil bredere selecties, maar wij blijven vasthouden aan maar 24 spelers - die niet eens allemaal fit zijn."

En ook in de wandelgangen wordt de druk ondertussen opgevoerd op Tedesco. In principe heeft hij nog tot de dag voor de eerste wedstrijd om eventuele vervangers of extra spelers op te roepen, maar tot op heden lijkt hij daar niet van te moeten weten.