Union Saint-Gilloise mobiliseert zijn supporters: een innovatie die andere clubs zou kunnen inspireren

Union Saint-Gilloise is een club die resoluut naar de toekomst kijkt. Een nieuw voorbeeld hiervan is de lancering van een oproep voor participatieve financiering, waarbij ze ook hun supporters willen inschakelen.

In tegenstelling tot crowdfunding, dat gericht is op participatieve financiering van bijdragers, is crowdlending slechts een lening, die ook op participatieve basis werkt. Met andere woorden: de bijdragers zullen het geleende bedrag terugzien.

Op basis van dit model lanceerde Union Saint-Gilloise een campagne met het platform Look&Fin, met als doel de vooruitbetaling van de belasting op de behaalde winst van de club in 2024 te betalen, meldt Belga.

© photonews

De operatie begint vanaf donderdag en duurt een week. In die tijd hoopt de club een bedrag van 2,5 miljoen euro in te zamelen. Investeerders kunnen een minimumbedrag van 500 euro inleggen. Dat laat de club weten.

Union doet een beroep op investeerders

Ze worden binnen drie maanden terugbetaald tegen een bruto jaarrentevoet van 6%. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij het geld dat binnenkort zal binnenkomen door de betaling van het nieuwe deel van de transfer van Victor Boniface door Bayer Leverkusen.

Een nieuw bewijs van vernieuwende ideeën in het Dudenpark: "We willen innoveren en aantonen dat we niet alleen onze belastingen tijdig betalen, maar ook de meest flexibele financieringsoplossingen vinden," aldus CEO Philippe Bormans in de persverklaring van de club.