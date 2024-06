Ferm offensief gepland: ploeg uit Jupiler Pro League wil versterking in letterlijk alle linies

In de Jupiler Pro League gaan we ons deze zomer mogen opmaken voor een hele resem transfers. Het is niet anders bij Sporting Charleroi, waar ze met de grove borstel door de selectie zullen heen walsen. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Nadat vlak voor de Regelation Play-off coach Felice Mazzu de laan werd uitgestuurd, kwam er met Rik De Mil alvast een nieuwe coach. Hij slaagde er uiteindelijk in om Charleroi al bij al makkelijk op het hoogste niveau te houden. Deze zomer moet er echter ook qua spelerskern een en ander gaan veranderen, zodat de Zebra's volgend seizoen niet in dezelfde problemen terechtkomen. En daartoe wordt nu al gemikt op heel wat transfers, zo blijkt. © photonews Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra en Roméo Monticelli zijn einde contract en lijken volgens Sudpresse niet meer te moeten hopen op een nieuw contract, terwijl ook Adem Zorgane zou mogen vertrekken als er een goed bod binnenkomt. Versterken in alle linies Aan inkomende zijde wordt al minstens gehoopt op Théo Defourny, die niet mee zal degraderen met RWDM. Verder zouden er in elke linies versterkingen verwacht mogen worden en daarbij wordt gedacht aan een linksachter, een centrale verdediger, een middenvelder én een spits. Een viertal of vijftal uitgaande transfers en minstens evenveel inkomende: het lijkt menens in Charleroi. Een nieuw seizoen zoals het vorige willen ze absoluut vermijden en daarbij zal dus ook de geldbuidel zeker open mogen.