'Atalanta pokerde met Charles De Ketelaere, toekomst van Rode Duivel is nu bekend'

Charles De Ketelaere heeft bij Atalanta heel wat indruk kunnen maken afgelopen seizoen. De Belgische aanvaller wilde er ook volgend seizoen graag blijven spelen. De deal kwam even op de helling te staan, maar lijkt nu alsnog in kannen en kruiken.

Charles De Ketelaere kon bij Atalanta dit seizoen heel wat indruk maken. De Rode Duivel werd gehuurd van AC Milan en deed in Bergamo week na week van zich spreken. Als klap op de vuurpijl pakte hij ook een mooie prijs.

De Ketelaere won met Atalanta de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen. De Belgische spelmaker gaf aan graag in Bergamo te willen blijven en ook Atalanta zag overduidelijk wel wat in Charles De Ketelaere.

Een paar weken geleden leek een deal al in de maak, want Atalanta was bereid om de aankoopoptie van 23 miljoen euro te lichten. De Italiaanse club zou ook vier miljoen euro in bonussen moeten betalen en een doorverkooppercentage van 10% moeten opnemen in zijn contract.

Miljoentje minder

Daar was Atalanta het niet mee eens en dus kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, temeer de optie maar tot 14 juni kon worden gelicht. Daarna kon de vrije markt gaan spelen voor CDK - alle hens aan dek dus.

Nu is er volgens Het Laatste Nieuws alsnog een overeenkomst gevonden. Atalanta wist een miljoen van de prijs te halen en heeft daarna de optie gelicht. Op die manier blijft De Ketelaere definitief bij de Italiaanse club.