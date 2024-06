"Hart niet bij Genk": De Condé laat zich nog eens uit over vertrek van Wouter Vrancken naar Gent

Voor KRC Genk werd het uiteindelijk een seizoen van net niet. Het verloor in de Champions' Play-off zijn Europees ticket en verloor ook in de barrages tegen Gent voor het laatste Europese ticket. Wouter Vrancken speelt zo volgend seizoen wél Europees, toch een beetje wrang voor de Genkenaars.

Dimitri De Condé wilde met KRC Genk graag Europa in, maar dat lukte uiteindelijk niet. Op het einde van het seizoen was er bovendien ook wel wat te doen over coach Wouter Vrancken. Die wilde namelijk naar KAA Gent.

Doordat er een mogelijke barragematch tussen Gent en Genk kon komen (en uiteindelijk ook kwam), beslisten ze in Limburg om de samenwerking met Vrancken vroeger dan verwacht stop te zetten. Een wrang gevoel?

De Condé laat zich uit over de zaak Vrancken

"Het blijft moeilijk om dat te kaderen. Het voetbal is een extreem kleine wereld. Na Nieuwjaar ontving ik signalen dat hij ons wilde verlaten. Zelfs gelinkt aan de betreffende ploeg. Dat vond ik moeilijk. Er is over gesproken geweest."

© photonews

"Begin april heb ik Wouter nogmaals gevraagd of hij weg wilde en toen antwoordde hij ontkennend, om dan in volle play-offs toch de bevestiging te krijgen. Een enorme ontgoocheling. Mijn conclusie was dat zijn hart niet bij Genk lag", aldus Dimitri De Condé daarover in Het Laatste Nieuws.

De sterke man van de Limburgers benadrukte wel dat de zaken altijd benoemd werden en dat de privégesprekken tussen beiden altijd respectvol gebeurden. Vrancken besliste echter om een keuze te maken en die moest De Condé aanvaarden.