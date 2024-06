Opvallende aanpak Tedesco: onder Martinez was het allemaal niet mogelijk geweest

Domenico Tedesco heeft een andere aanpak dan Roberto Martinez op grote toernooien, dat werd al na de eerste training duidelijk. De jonge Duitse bondscoach staat midden tussen zijn spelers, ook al geven zijn assistenten de oefeningen.

Tedesco heeft een heel andere stijl. Na een kort overlegmoment in de middencirkel werd het meteen serieus. Zijn assistenten namen de training over en tijdens het 'open kwartier voor de pers' ging het er meteen stevig aan toe.

Er werd gelopen, passes gegeven, gesprint en geslalomd. Bij Martinez was het op zulke momenten tijd om wat ontspannen rond te lopen, wat rondo'tjes te doen en vooral geen oefeningen te doen die enigzins interessant waren.

Daar heeft Tedesco geen last mee. Als het zijn opstelling niet verraadt, mag er kijken wie er wil. Op de tweede dag in Duitsland is er trouwens al een volledig open training gepland. Iedereen mag zien hoe ze zich uit de naad werken. Dat was immers al van bij het begin de bedoeling.

Spelers die voor elkaar door het vuur willen gaan

Tedesco staat ook tussen zijn spelers. Een grapje hier, een serieus gesprek daar, een bemoedigend klopje nog wat verder... Hij heeft een individuele aanpak voor al zijn spelers. Bij de geblesseerden gaat hij soms met bezorgd gezicht eens vragen hoe het ermee gaat. Om daarna met een knipoog weer te vertrekken.

Het gaat er allemaal vrij los aan toe, zonder de werkethiek te verwaarlozen. Want dat is het belangrijkste voor Tedesco: de groepsdynamiek moet goed blijven. Daarom ook dat hij geen vervangers meer opriep. Deze groep moet het met elkaar doen en nog verder naar elkaar toegroeien.

Een nieuweling zou dat kunnen verstoren. Het is wat hij wil zien op het veld: spelers die voor elkaar door het vuur willen gaan.