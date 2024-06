Nieuwe nummer 1, Koen Casteels, over zijn opmerkelijke transfer en schaduw van Courtois: "Anderlecht als ze Champions League hadden gespeeld?"

Koen Casteels is de nieuwe nummer 1 van de Rode Duivels. Koen Casteels is ook de man die net een transfer naar Saoedi-Arabië maakte en daarmee voor financiële zekerheid koos. Niet alle vragen die daarover gesteld werden, stonden hem echt aan.

Voor Casteels is het een kwestie van respect. Hij speelde dertien jaar in Duitsland en was er titularis, maar hij kreeg nog nooit zoveel aandacht als de voorbije maanden. En elke keer worden hem nu vragen gesteld over Courtois en zijn transfer naar de woestijn. En er werd direct met de deur in huis gevallen...

Koen, een paar maanden geleden zei je nog dat je voor een sportief project ging kiezen. Voor Saoedi-Arabië kiezen lijkt dat niet meteen te zijn?

"Ik heb 13 jaar in de Bundesliga gespeeld en heel mijn carrière hard gewerkt. Ik word er eind deze maand 32. Ik ben alles gaan bekijken daar en de eigenaar, Aramco (één van de wereld grootste oliebedrijven, nvdr.), heeft grote sportieve ambities."

"De Saoedi Pro League wordt ook elk jaar aantrekkelijker. Er zijn al heel veel Europese spelers mij voorgegaan. En ik zal niet de laatste zijn. Er wordt wel degelijk voetbal gespeeld hoor. Het was het totaalpakker. Het bezoek aan alle faciliteiten, het land, de infrastructuur... heeft me overtuigd."

De mensenrechten worden er wel niet gerespecteerd. Wat is je idee daarover?

"Ik ga naar daar om mijn job te doen. Ikzelf ben heel goed ontvangen. Ik zal alle indrukken zelf moeten beleven. Ik heb er momenteel geen mening over."

Was het een moeilijke beslissing om met je vrouw en kinderen naar daar te verhuizen?

"We hebben er een paar internationale scholen bezocht en dat heb ik nog nooit gezien. Nadat we alles bekeken hadden, was de beslissing vrij snel gemaakt."

Wou je een beslissing genomen hebben voor het EK?

"Ja, alle clubs wisten dat ik vanaf januari vrij was om te praten. Ik wou heel graag zekerheid voor het toernooi. Je weet nooit wat er nog gebeurt. En dan sta je daar ineens met niks meer. Dat wou ik vermijden."

Anderlecht was ook geïnteresseerd. Als zij kampioen waren geworden en Champions League hadden gespeeld, had je dan getwijfeld of een andere beslissing genomen?

"Dat weet ik niet. De gesprekken zijn uiteraard zo ver niet kunnen gaan aangezien ze geen Champions League spelen. Ik weet niet wat ik anders had beslist."

Stoorde het je dat er voor het toernooi getwijfeld werd wie eerste doelman zou worden, jij of Sels?

"Door wie werd er getwijfeld? Nee, dat heeft me niet gestoord. Ik heb het zelfs niet gelezen, dus kon het me ook niet storen."

Voel je dat je iets te bewijzen hebt nu je eindelijk mag spelen en Thibaut Courtois er niet is?

"Helemaal niet. We hebben een heel goeie kern hier en we zijn overtuigd van onze kwaliteiten. (lichtjes geïrriteerd) Na zoveel wedstrijden in Duitsland valt er ook niet veel meer te bewijzen."

Is het ander gegeven voor jou nu je de nummer 1 bent?

"Als tweede keeper bereidde ik me net hetzelfde voor. Ik ga niet ineens speciale dingen doen omdat ik nu ga spelen. Te veel dingen veranderen, kan mogelijk verkeerd uitdraaien."

In de jeugd was je even goed en zelfs de betere van Courtois... Geeft dat je vertrouwen?

(heel geïrriteerd nu en kijkt naar de persverantwoordelijke) "Ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. Ik denk dat ik me al bewezen heb. Dank u wel."

(waarop de journalist uitlegt dat hij het positief bedoelde) We willen zeggen dat je op hetzelfde niveau kan spelen. Kan je jezelf ook overstijgen?

"Het is altijd leuk om te spelen. Maar ik heb ook de vorige toernooien een goed gevoel gehad. We moeten als land gewoon fier zijn op de lichting van 92 met ook Simon Mignolet. Dat is iets heel speciaal. Eerder om fier over te zijn dan dat we elkaar als concurrenten moeten zien."