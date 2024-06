Done deal: Rode Duivel hakt knoop door over toekomst

Axel Witsel is misschien wel dé verrassing in de EK-selectie van Domenico Tedesco. De voorbije maanden was hij er namelijk nooit bij voor de Rode Duivels, maar de Duitse coach zag het licht vlak voor het EK. Ondertussen is er nieuws over zijn toekomst.

Helemaal fit is Axel Witsel op dit moment niet, maar hij hoopt er wel te staan op het EK. Te beginnen in de groepsfase, maar zeker ook later in het toernooi. Met zijn ervaring kan de 35-jarige centrale verdediger zeker van waarde zijn.

En Witsel zelf heeft er zeker zin in. Ondertussen is er ook nieuws gekomen over zijn toekomst. Na een prima seizoen centraal achterin bij Atlético Madrid had de ervaren speler de clubs eigenlijk voor het uitkiezen.

Toch heeft hij beslist om zijn contract bij Atlético Madrid te verlengen. Hij tekende een verbintenis voor een extra seizoen en zal dus tot juni 2025 in de Spaanse hoofdstad vertoeven. Zijn team is dan ook in de wolken.

Polyvalentie als troef

Ze loven de polyvalentie van Witsel, die dit seizoen als centrale verdediger speelde maar ook de nodige ervaring heeft als verdedigende middenvelder. En Witsel zelf? Die reageerde eigenlijk ook blij als een klein kind.

Hij kijkt er naar uit om bij Atlético nog een jaartje langer te spelen en noemt de Madrileense club een fantastische en geweldige club. Donderdag bleef Witsel overigens wel binnen op training bij de Rode Duivels.