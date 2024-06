OFFICIEEL: Bob Peeters heeft een nieuwe uitdaging gevonden én gaat opnieuw in België aan de slag

Volg SK Beveren nu via WhatsApp!

Bob Peeters heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige Rode Duivel gaat bij SK Beveren aan de slag. Al wordt hij niét de nieuwe coach op De Freethiel.

SK Beveren bevestigt dat Bob Peeters een contract heeft getekend voor de komende twee seizoenen. De voormalige Rode Duivel is de nieuwe algemeen manager van De Leeuwen.

In het Nederlands: Peeters moet de sportieve lijnen uittekenen op De Freethiel. Ook het doel is duidelijk. Beveren wil zo snel mogelijk promoveren naar de Jupiler Pro League.

BOB PEETERS AANGESTELD ALS GENERAL MANAGER



SK Beveren heeft Bob Peeters aangesteld als General Manager. De 50-jarige Belg zal de komende twee seizoenen de sportieve lijnen uitzetten bij SK Beveren.



"We hebben met verschillende kandidaten gesproken", aldus Antoine Gobin op de website van de club. "Uiteindelijk bleek Bob de juiste keuze. Hij is gemotiveerd om de uitdaging aan te gaan."

De CEO van Beveren is onder de indruk van de adelbrieven die Peeters kan voorleggen. "Hij is zelf een product van een gerenommeerde jeugdopleiding en heeft een enorm netwerk in België en Nederland."

Adelbrieven

Peeters is sinds begin april op zoek naar een nieuwe job toen hij op straat werd gezet bij Helmond Sport. Eerder was hij aan de slag als coach van onder meer Cercle Brugge en KAA Gent.