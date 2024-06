Speler kondigt afscheid van Standard aan, KAA Gent wil hem inlijven

KAA Gent is al eventjes op zoek naar offensieve versterking. Daarvoor kwam het ook uit bij een andere ploeg in de Jupiler Pro League, want het wilde graag Kanga van Standard inlijven. Die heeft nu alvast afscheid genomen van zijn club.

Wilfried Kanga heeft laten weten dat hij Standard zal verlaten. De aanvaller werd geleend door de Rouches van Hertha Berlijn en keert in principe en alvast in eerste instantie terug naar Berlijn na zijn uitleenbeurt. "Bedankt aan de supporters. stafleden en collega's voor dit seizoen, ondanks de moeilijkheden. Ik was een fiere Rouche en ben ervan overtuigd dat deze club op zijn niveau zal komen", is Kanga emotioneel op Instagram. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Wilfried KANGA (@willokanga) "Ik onthou enkel het positieve. Standard zal opnieuw naar de top gaan", was hij duidelijk. Nu trekt hij dus terug naar Berlijn, waar hij nog tot juni 2026 onder contract ligt. Al is de vraag of hij daar uiteindelijk zal gaan spelen. KAA Gent ligt op de loer KAA Gent wil hem graag wegkapen uit Berlijn. Het is op zoek naar een opvolger voor Laurent Depoitre, van wie afscheid genomen werd een paar weken geleden. Hertha zou wel tot zes miljoen euro willen vangen voor de aanvaller. Dat is mogelijk te veel naar de zin van de Buffalo's, die de tering naar de nering willen zetten. Zijn actuele marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro. Dit seizoen was hij goed voor 12 doelpunten en 3 assists.