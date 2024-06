'Club Brugge wilde hem deze winter, nu lijken miljoenen alsnog binnen te lopen in Genk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen winter wilde Club Brugge hem nog in huis halen, nu lijkt hij op weg naar een absolute topclub. En dan kan KRC Genk een keertje flink en onverwacht gaan cashen, afhankelijk van hoeveel geld Bologna voor hem wil vragen.

Jhon Lucumi won in 2018-2019 de Jupiler Pro League met KRC Genk. In de zomer van 2022 versierde hij een transfer naar de Serie A. Bij Bologna had hij het aanvankelijk moeilijk om een onbetwistbare basisspeler te worden.

Afgelopen seizoen speelde hij wel 29 wedstrijden, waardoor hij er wat door is gekomen. Hij heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van zo'n 17 miljoen euro. Bologna zelf zou graag nog meer willen vangen.

Deze winter was er interesse van Club Brugge in de verdediger. Er vonden gesprekken plaats tussen de entourage van de speler en Club Brugge, maar de deal ging uiteindelijk niet door omdat Bologna voorwaarden stelde. Nu tonen Napoli, AC Milan, Bournemouth en Manchester United interesse.

20% doorverkooppercentage voor KRC Genk

Genk verkocht Lucumi voor zo'n acht miljoen euro in 2022. Het wist toen een doorverkooppercentage te versieren van 20%. Als de Colombiaanse verdediger zou verkocht worden voor de vraagprijs van 18 miljoen euro?

Dan is dat een meerwaarde van zo'n tien miljoen euro en zouden er ook meteen twee miljoen euro richting CEGEKA-Arena gestort worden. Een aangename verrassing kan dat zijn voor de Limburgers, die fel zoeken naar inkomende versterkingen.