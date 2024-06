Dochter Hoefkens over de scheiding: "Ik ga zeker niet akkoord met wat papa allemaal gedaan heeft"

Carl Hoefkens (45) verliet vorig jaar in oktober zijn vrouw Vanessa na 25 jaar huwelijk. Hij was verliefd geworden op een jongere vrouw. Voor zijn kinderen, Milan en Valentina, kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel, geeft zijn dochter nu aan in Story.

Het nieuws kwam ook heel hard aan. "Papa had het eerst verteld aan mama en daarna heeft mama ons ingelicht. We waren allebei erg geschrokken, want alles liep prima thuis", vertelt Valentina in Story.

"Ik ga zeker niet akkoord met wat papa allemaal heeft gedaan. In het begin nam ik hem dat ook erg kwalijk, maar ik wil geen wrok koesteren, want hij blijft mijn vader. We komen nog goed overeen. We praten heel open over de situatie, als volwassen mensen."

"Ik neem het niet persoonlijk op, want zijn daden zijn niet naar mij gericht, maar naar mijn mama. Veel is er voor mij niet veranderd. Mama, mijn broer, onze hond en ikzelf wonen nog steeds in hetzelfde huis. Papa blijft ons ook financieel steunen. We komen niets tekort. Het is wel vreemd dat papa niet meer thuis rondloopt."

Intussen heeft ze het een plaats kunnen geven. "Ik heb het aanvaard, ja. Ik kan erover praten met een vriendin die hetzelfde heeft meegemaakt. Je kan het leven niet voorspellen en sommige situaties kan je zelf niet kiezen. Als de ene deur sluit, gaat er een nieuwe open."

"Scheiden is geen taboe meer. Ik wil gewoon dat mijn ouders gelukkig zijn, met of zonder elkaar. Als mijn vader gelukkig is met zijn nieuwe vriendin, ben ik blij voor hem. En ik gun mijn mama ook een nieuwe liefde."