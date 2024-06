Is Inter Miami zijn laatste club of komt er een grootse terugkeer aan? Messi bevestigt zijn toekomst- én pensioenplannen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lionel Messi zal niet terugkeren naar FC Barcelona. En ook een grootse terugkeer naar Argentinië is geen optie. Dat heeft Lionel Messi zelf bevestigd.

Lionel Messi scoort anno 2024 zijn doelpunten voor Inter Miami FC. De Vlo heeft nog een contract tot 31 december 2025 bij de Amerikaanse club."

"Er rest mij niet veel tijd meer als voetballer", lacht Messi de tanden bloot bij TNT Sports. "Ik doe het nog steeds heel graag, maar ik besef dat er binnenkort een einde aan zal komen."

De Argentijnse superster is niet van plan om nog een extra avontuur te breien aan zijn carrière. "Inter Miami is mijn laatste club. Daar ben ik ondertussen al aan uit."

Met andere woorden: een grootse terugkeer naar FC Barcelona zit er niet meer in. Joan Laporta stak de voorbije maanden niet onder stoelen of banken dat hij Messi graag had teruggehaald.

Waar eindigt Lionel Messi zijn carrière?

Maar ook de hoop van Newell's Old Boys mag opgeborgen worden. De jeugdclub van Messi had gehoopt dat De Vlo zou terugkeren om de cirkel rond te maken. Dat zal dus niét het geval zijn.