EK-favoriet waarschuwt ons land: "Niemand hier is nog bang van de Rode Duivels"

Dit jaar worden de Rode Duivels meer gezien als outsiders dan als favorieten voor het EK. Ook de concurrerende landen liggen niet echt wakker van de Belgen, zo lijkt het. Ferran Jutgla van Club Brugge heeft zich uitgelaten over de zaak.

Op het Wereldkampioenschap 2022 misten de Rode Duivels een leuke achtste finale tegen Spanje. Uiteindelijk was het Marokko dat onze groep wist te winnen en zo tegen Spanje mocht uitkomen, om vervolgens er ook van te winnen.

Zullen de Spanjaarden deze zomer op het menu staan voor België? Dat zou in ieder geval geen angst inboezemen bij de waarnemers en Spaanse supporters. Dat laat Ferran Jutgla, de aanvaller van Club Brugge, weten.

"Niemand in Spanje is bang voor een wedstrijd tegen de Belgen. Toen Eden Hazard nog op zijn hoogtepunt was - voor zijn transfer naar Real Madrid - wilden de Spanjaarden België vermijden, maar die angst is nu verdwenen."

'Courtois-probleem' als belangrijke reden

"Wanneer ik de Spaanse kranten lees, wordt er praktisch geen aandacht besteed aan jullie", is hij duidelijk tegen Het Laatste Nieuws. Jutgla ziet in België wel nog steeds een gevaarlijke tegenstander, maar hij spreekt vooral over de perceptie.

Een belangrijke reden daarbij is het niet selecteren van Thibaut Courtois: "Dat we er niet echt mee bezig zijn als Spanjaarden komt ook door het Courtois-probleem: België zal niet met zijn beste team naar Duitsland gaan."