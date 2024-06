Beslissing valt op 20 juni, maar dit weten we nu al zeker over nieuw competitieformat: consensus over aantal ploegen, één héél ingrijpende verandering én ook nog een enorm twistpunt

Op twintig juni beslissen de Belgische profclubs over het nieuwe competitieformat. Het is inmiddels (zo goed als) zeker dat er veranderingen zullen komen. We zetten ze eventjes op een rijtje.

De Algemene Vergadering van de Pro League stemt op twintig juni over het nieuwe competitieformat. Belangrijk om weten: die nieuwigheden gaan pas in vanaf voetbaljaargang 2025 - 2026. Volgend seizoen blijft alles bij het oude.

Dat wil zeggen dat de top zes volgend seizoen Champions Play-Offs spelen én dat de punten nog maar eens door twee worden gedeeld. Ook het principe van de Europe Play-Offs en Relegation Play-Offs blijft ongewijzigd.

© photonews

Het seizoen daarna gaan er wel enkele zaken op de schop. Zo zal er vanaf seizoen 2025 - 2026 geen halvering van de punten meer zijn. Vooral Club Brugge maakt hier - terwijl de landskampioen de huidige titel aan dat principe te danken heeft - een erezaak van.

Ondertussen is het eveneens duidelijk dat het aantal ploegen niet zal veranderen. Ook in het nieuwe format zullen zestien clubs aantreden. Hét grote discussiepunt is de invulling van de play-offs. Of beter gezegd: het aantal ploegen per play-off.

Hoe ziet het nieuwe competitieformat van de Jupiler Pro League eruit?

De traditionele topclubs willen immers een Champions Play-Off met vier teams. Op die manier worden er minder wedstrijden gespeeld én maken onze clubs meer kans om ver door te stoten in de Europese competities. Onrealistisch is dat immers niet. RSC Anderlecht schopte twee seizoenen geleden tot de kwartfinales van de Conference League, terwijl Club Brugge dit seizoen zelfs de halve finale haalde.

Hier staan de grote en kleinere clubs echter lijnrecht tegenover elkaar. Een pak clubs vrezen immers dat zo'n verschuiving van de play-offs ervoor zal zorgen dat het seizoen in maart al voorbij is. En dat er dus geen inkomsten meer komen. Wat het uiteindelijk zal worden? Op twintig juni kennen we hopelijk het antwoord...