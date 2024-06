Dimitri De Condé laat zich uit over hét hete transferhangijzer bij Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk beleefde een seizoen van net niet. Het greep uiteindelijk zelfs naast een Europees ticket. Gaat het in het nieuwe seizoen beter gaan? Dat is de vraag van één miljoen. Dimitri De Condé laat zich alvast uit over een heet hangijzer.

Er zal heel wat gebeuren deze zomer bij KRC Genk. Verwacht wordt dat serieus wat spelers vertrekken. Bilal El Khannouss kondigde eerder dit jaar al aan dat hij van plan is om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Aan interesse geen gebrek voor de aanvallende middenvelder. El Khannouss maakte niet alleen bij de Limburgers veel indruk, maar ook bij de nationale ploeg van Marokko. En steevast zaten er heel wat scouts van topploegen in het stadion, waarbij zeker El Khannouss ook gevolgd werd. © photonews De Genkse nummer tien werd al gelinkt aan RB Leipzig, waar ook doelman Maarten Vandevoordt naartoe zal trekken, Bayer Leverkusen, maar ook aan Lazio en diverse Spaanse ploegen. En dus wenkt een zomertransfer? De Condé spreekt over El Khannouss Dimitri De Condé heeft zich uitgelaten over de zaak: "Dat hij vertrekt is geen zekerheid, maar de kans dat Bilal vertrekt is zeer reëel. Op dit moment is het rustig. Blijft dat zo, dan gaan we samen verder", aldus Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws. "Met Jarne Steuckers deden we een belangrijke transfer. Hij komt uit onze jeugdopleiding en is van de streek. Zijn stats, ook de onderliggende, zijn indrukwekkend. Jarne staat op dit moment verder dan Kos Karetsas, die de tijd krijgt om te groeien. Al kan het met hem snel gaan."