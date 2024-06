Anderlecht had geen kans: dit gaat Koen Casteels verdienen bij zijn nieuwe club, miljoenen meer dan Courtois

Koen Casteels heeft maandag zijn transfer naar Al-Qadisiyah, kampioen van de tweede divisie en gepromoveerd naar de Saudi Pro League, afgerond. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen aan voorwaarden die hij in Europa nergens had kunnen krijgen.

Daar zal de Rode Duivel spelen onder de Spaanse coach Michel, die zijn contract heeft verlengd tot 2025 en eerder bij Marseille, Sevilla, Malaga en Olympiakos werkte. Wat zijn teamgenoten betreft, is Casteels de eerste internationale speler van formaat die zich bij het team voegt.

De Duitse verdediger Alexander Hack (ex-Mainz), de Peruaanse middenvelder André Carrillo (ex-Benfica), de Portugese linksback Kévin Rodrigues (ex-Real Sociedad), de Uruguayaanse middenvelder Nahitan Nández (ex-Cagliari) en de Senegalese aanvaller Mbaye Diagne (ex-Club Brugge) zijn de enige andere buitenlandse spelers in het team.

In de Saoedische competitie zal de voormalige Wolfsburg-doelman het opnemen tegen sterren als Yannick Carrasco, Cristiano Ronaldo, Aleksandr Mitrovic, Neymar, Riyad Mahrez en vele anderen die de afgelopen maanden naar het Koninkrijk zijn gekomen.

Hoewel de uitdaging van de promovendus Koen Casteels waarschijnlijk aantrok, is het ongetwijfeld vooral het aangeboden salaris dat hem definitief overtuigde. Tijdens zijn verblijf bij Al-Qadisiyah zal hij bijna 10 miljoen euro netto per seizoen verdienen, volgens het lokale medium Al-Riyadiya, wat meer dan vier keer de 2,12 miljoen euro netto is die hij bij Wolfsburg verdiende.

Hij wordt zelfs de derde best betaalde Rode Duivel, na Kevin De Bruyne (13,3 miljoen euro netto per jaar) en Yannick Carrasco (12,7 miljoen euro), en dus voor Thibaut Courtois (7,2 miljoen euro). Niet verwonderlijk dat Anderlecht niks in de pap te brokkelen had...