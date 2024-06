Carrasco krijgt gezelschap: '15-voudig Rode Duivel gaat transfer naar Al Shabab maken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Al Shabab FC lonkt naar Adnan Januzaj. De Saoedische middenmoter ziet in de 15-voudig Rode Duivel een opportuniteit. De flankaanvaller zit immers op de schop bij Sevilla FC.

De Spaanse media melden dat Al Shabab momenteel rond de tafel zit met Sevilla FC. De Saoedische topclub wil Adnan Januzaj naar het Midden-Oosten halen. Het spreekt voor zich dat de Spanjaarden graag meewerken.

Sevilla nam de 15-voudig Rode Duivel in 2022 over van Real Sociedad. In Andalusië bleek hij echter een complete miscast. Januzaj kon zich nooit doorzetten bij de Spaanse traditieclub. Ook een verhuur aan Basaksehir FK bracht geen zoden aan de dijk.

Januzaj heeft nog een lopend contract tot medio 2026 bij Sevilla, maar Al Shabab zal hem voor een prikje kunnen ophalen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op amper twee miljoen euro, terwijl ook Sevilla allesbehalve moeilijk zal doen.

Al dient er nog een akkoord tussen Al Shabab en Januzaj zelf te worden gevonden. Ook daar worden amper problemen verwacht. De Europese clubs staan allesbehalve in de rij voor de flankaanvaller, terwijl hij in het Midden-Oosten een financieel aantrekkelijk contract zal krijgen.

Is Adnan Januzaj de volgende landgenoot die in Saoedi-Arabië gaat voetballen?

Bij Al Shabab zal Januzaj overigens bekend volk tegenkomen. Ook Yannick Carrasco loopt sinds vorige zomer rond bij het nummer acht uit de Saudi Pro League. Al Shabab betaalde vijftien miljoen euro om hem weg te halen bij Atlético Madrid.