'Club Brugge mikt op verrassende transfer met ... Standard-verleden'

Bij Club Brugge zijn ze op zoek naar een nieuwe spits, want Igor Thiago trekt naar de Premier League deze zomer. En bij de zoektocht naar een nieuwe aanvaller komen ze ook uit bij een aantal speciale spelers.

Een van de spelers waar ze bij Club Brugge aan denken zou volgens de Turkse pers ene Jackson Muleka zijn. Die kennen we nog van in zijn periode bij Standard. Het zou een gevoelige transfer kunnen zijn voor blauw-zwart.

Club Brugge zal wel vrij diep in de buidel moeten tasten, want Muleka zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten. Hij speelde dan ook een interessant seizoen in Turkije, met negen goals en twee assists over alle competities heen.

Volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen een marktwaarde van zo'n vier miljoen euro. De 24-jarige Congolese aanvaller ligt nog onder contract tot 30 juni 2027. Daarmee moet Besiktas hem ook niet per se verkopen.

Terugkeer naar Belgische competitie?

Eerder dit seizoen speelde hij met Besiktas nog in Jan Breydel een pittige wedstrijd. Vooraf gaf hij toen aan dat het stadion in Brugge altijd voor een helse sfeer zorgt. "We zullen er alles aan doen om hier te beginnen met een zege, ook al weet ik dat het nooit makkelijk is in Brugge, met dat publiek achter de ploeg."



De aanvaller heeft ook een verleden bij Standard. Tussen september 2020 en juli 2022 speelde hij voor de Rouches, daarna trok hij naar Turkije - nadat hij eerst al een paar maanden was uitgeleend aan Kasimpasa. Of hij nu terugkeert naar België? Dat is nog zeer de vraag.