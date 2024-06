Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Rode Duivel: "Het is geen Vincent Kompany en hij zal dat ook nooit worden, maar hij schat zichzelf wel hoog in"

De Rode Duivels zijn woensdag geland in Duitsland voor het EK. Volgende week maandag wacht de eerste groepswedstrijd tegen Slowakije.

Het EK wordt vrijdag door Duitsland en Schotland op gang getrapt. De Rode Duivels moeten tot 17 juni wachten voor hun eerste wedstrijd op het tornooi.

Hoe de ploeg er gaat uitzien weten we nog niet, maar er zijn al ideeën. Zo lijkt het heel waarschijnlijk dat Wout Faes centraal achteraan start. Theate en Vertonghen zijn nog geblesseerd.

"Het is geen Vincent Kompany en hij zal dat ook nooit worden, maar hij schat zichzelf wel hoog in", had Vanhaezebrouck over hem te zeggen bij Sporza. "Dat kan negatief klinken, maar dat is het niet noodzakelijk."

"Tedesco heeft de juiste manier van aanpakken met hem. Hij heeft Faes duidelijk belangrijk gemaakt en dat zie je: hij voelt zich goed en speelt ook altijd", gaat de ex-coach van Gent verder.

"Vertonghen zal na bijna twee maanden niet gespeeld te hebben, niet zomaar in de ploeg kunnen stappen. Ik hoorde ook dat hij zeker nog niet speelklaar is", pikt Peter Vandenbempt in.

Faes kwam tijdens persconferenties al aan bod, waar hij zich goed opstelde. "En dan zal Faes, die een goede en welbespraakte indruk maakte tijdens zijn persconferentie, daar spelen. Maar het toernooi zal moeten uitwijzen of hij ook een mondje mee kan praten tegen de goede ploegen."