Chaos bij Beerschot: dit is de meest waarschijnlijke koers die ze gaan varen (al zullen de fans dat niet graag horen)

De euforie na de onverhoopte titel in de Challenger Pro League is al serieus gaan liggen bij Beerschot. In een gezamenlijk statement lieten sponsors, fans en logehouders een ultimatum gesteld: tegen 15 mei willen ze duidelijkheid over de toekomst. En voorlopig lijkt er maar één pad meer mogelijk.

Het bod van de Chinees-Europese groep werd door Prins Abdullah en United World afgewezen. De Vlaamse mede-eigenaars Francis Vrancken en Philippe Verellen wilden dat wel aanvaarden. Zij willen uit de club stappen en zagen het als een heel goed bod. Het is nu dus aan de prins en United World om de verdere toekomst uit te stippelen aangezien ze alle andere bruggen lijken te verbranden. Dit seizoen waren de investeringen van die kant echter heel klein en het is een klein wonder dat technisch directeur Gyorgy Csepregi met dat budget een kampioenenploeg kon samenstellen. En die oplossing moet er snel komen, want de sponsors willen anders ook niet verder investeren. TD Gyorgy Csepregi begint te twijfelen aan zijn toekomst op het Kiel en trainer Dirk Kuyt heeft zijn toekomst aan de Hongaar verbonden. Ex-Oostende-beleidsvoerder Thorsten Theys moet voor de dagelijkse leiding zorgen, maar zijn komst is niet hartelijk ontvangen door de achterban. De aandeelhoudersvergadering van deze maand moet duidelijkheid brengen. En een deftig budget. Daarvoor wordt nu dus gekeken naar Prins Abdullah en United World. Zij lijken nu toch te willen doorgaan met Beerschot, maar moeten dus wel opnieuw investeren. Dat betekent wel dat de Vlaamse mede-eigenaars ook weer geld op tafel zullen moeten leggen. En dat terwijl ze eigenlijk wilden vertrekken.