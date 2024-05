Chelsea wil Lukaku als pasmunt gebruiken: 90 miljoen plus Rode Duivel voor nieuwe superspits

Net als de voorbije twee jaar is de toekomst van Romelu Lukaku deze zomer nog onzeker. Waar gaat hij naartoe? Blijft hij bij AS Roma? Keert hij terug naar Chelsea? Wordt hij verkocht of opnieuw verhuurd? Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio wil Chelsea hem nu als pasmunt gebruiken.

Chelsea kent alweer een heel teleurstellend seizoen. De ambitieuze club staat momenteel achtste in de Premier League en komt zelfs niet meer in aanmerking voor de Champions League-plaatsen.

Daar willen ze verandering in brengen. Eerst en vooral willen ze een superspits binnenhalen. En daarvoor zijn nu alle pijlen gericht op Victor Osimhen van Napoli. Die kent u waarschijnlijk ook nog van zijn periode bij Charleroi.

De Nigeriaanse spits is echter één van de duurste vogels ter wereld geworden. Zijn marktwaarde wordt geschat op 110 miljoen euro, maar daarmee gaat Napoli niet tevreden zijn aangezien ze ook een topspits moeten kopen.

Chelsea denkt echter de oplossing te hebben. Volgens Di Marzio willen ze 80-90 miljoen uitgeven voor Osimhen en daar nog Romelu Lukaku, die dit seizoen verhuurd werd aan AS Roma, bijdoen.

Lukaku heeft nog een contract tot 2026 in Londen, net als Osimhen bij Napoli. Of het tot een ruil zal komen, valt nog af te wachten, want natuurlijk heeft Big Rom daar ook nog iets in te zeggen...